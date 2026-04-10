Zvezda uz mnogo sreće slavila protiv Spartaka, Katai prestigao Džajića

Fudbaleri Crvene zvezde su slavili sa 3:2 protiv Spartaka u meču 30. kola Superlige Srbije.

Crveno-bele je u vođstvo doveo Aleksandar Katai u 22. minutu, a samo stotinak sekundi kasnije Stefan Tomović je izjednačio. Novo vođstvo i drugo mesto u istoriji Crvene zvezde sa 156 golova (ispred Džajića koji ostaje na 155) je doneo ponovo Katai u 44. minutu, a Spartak je poravnao u 54. preko Kvaku Bonsiu Oseija. Novo vođstvo je Zvezdi i pobedu je doneo Džej Enem golom u 72. minutu. Dali su gol Subotičani u zaustavnom vremenu, ali malo ofsajd je odlučio da Zvezda