(Foto, video) Stotine navijača u redu ispred Arene: Odaju počast Dušku Vujoševiću i upisuju se u knjigu žalosti

Košarkaši Partizana večeras u 20.30 časova igraju evroligašku utakmicu protiv Žalgirisa i tada će i odati počast preminulom treneru Dušku Vujoševiću.

Vujošević je umro u sredu, a pre utakmice u Beogradskoj areni održaće se i minut ćutanja. U petak, na dan utakmice postavljena je knjiga žalosti ispred ove dvorane i stotine navijača čekaju u redu kako bi se upisali i poslali poslednju poruku čuvenom treneru koji je Partizanu doneo istorijske uspehe. Knjiga žalosti povodom smrti legendarnog Duška Vujoševića, postavljena na platou ispred severne strane Beogradske arene.🙏🏽🖤🤍 pic.twitter.com/ZnI3MzV6UI — KK Partizan