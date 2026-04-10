Brnabić čestitala Zoranu Stevanoviću izbor za predsednika parlamenta Slovenije

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić čestitala je večeras Zoranu Stevanoviću izbor za novog predsednika slovenačkog parlamenta. "Čestitam Zoranu Stevanoviću izbor za predsednika parlamenta Slovenije.

Želim mu mnogo uspeha u radu i nadam se uspešnoj i bliskoj saradnji u budućnosti", napisala je Brnabić na Instagram nalogu. Lider opozicione slovenačke stranke Istina Zoran Stevanović izabran je danas za predsednika Skupštine Slovenije. U Sloveniji je prethodno danas konstituisan deseti saziv parlamenta nakon što je Nacionalna skupština na sednici verifikovala mandate svih 90 poslanika izabranih na izborima 22. marta.
