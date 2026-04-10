Brnabić čestitala Zoranu Stevanoviću izbor za predsednika parlamenta Slovenije

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić čestitala je večeras Zoranu Stevanoviću izbor za novog predsednika slovenačkog parlamenta. "Čestitam Zoranu Stevanoviću izbor za predsednika parlamenta Slovenije.

Želim mu mnogo uspeha u radu i nadam se uspešnoj i bliskoj saradnji u budućnosti", napisala je Brnabić na Instagram nalogu. Lider opozicione slovenačke stranke Istina Zoran Stevanović izabran je danas za predsednika Skupštine Slovenije. U Sloveniji je prethodno danas konstituisan deseti saziv parlamenta nakon što je Nacionalna skupština na sednici verifikovala mandate svih 90 poslanika izabranih na izborima 22. marta.