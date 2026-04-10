Izrael zabranio učešće Španije u centru za nadgledanje primirja u Gazi

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar najavio je da Španiji neće biti dozvoljeno da učestvuje u multinacionalnom Civilno-vojnom koordinacionom centru za nadgledanje primirja u Gazi u Kirijat Gatu zbog njenog anti-izraelskog stava.

Sar je kao razlog za tu odluku naveo špansku "anti-izraelsku opsesiju" i politiku Madrida tokom američko-izraelske kampanje protiv Irana, preneo je Tajms of Izrael. "Vlada španskog premijera Pedra Sančeza gaji tako očiglednu antiizraelsku pristrasnost da je izgubila svaku sposobnost da bude koristan akter u sprovođenju mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa i u centru za nadgledanje primirja u Gazi koji deluje u okviru tog plana", istakao je Sar.