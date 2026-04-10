Peskov: Dmitrijev u poseti SAD, nisu u toku pregovori o rešenju ukrajinskog sukoba

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, ali da nisu u toku pregovori o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba. "Kiril Dmitrijev ne pregovara o rešenju u Ukrajini.

I ovo ne predstavlja nastavak pregovora", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li Kremlj može da potvrdi informaciju da se Dmitrijev trenutno nalazi u SAD, prenosi RIA Novosti. Prema njegovim rečima, mir u Ukrajini mogao bi da se postigne odmah ako ukrajinski lider Volodimir Zelenski donese odgovarajuću odluku. "Do mira može doći već danas ako predsednik Zelenski donese odgovarajuću odluku, preuzme odgovornost i donese odgovarajuće odluke. To je