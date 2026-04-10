Turski ministar: NATO nije obavezan da ponovo otvori Ormuski moreuz

Turski ministar trgovine Omer Bolat izjavio je danas da NATO nije obavezan da pomaže Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu u ratu s Iranom i da ponovo otvori Ormuski moreuz.

On je to rekao povodom ultimatuma zemljama članicama NATO, koji je dao američki predsednik Donald Tramp, da pronađu rešenje za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza u roku od nekoliko dana. "Prisustvo NATO-a je prvenstveno odvraćajuća sila za održavanje mira i bezbednosti na evropskom kontinentu, ali i globalno", rekao je Bolat. Na pitanje da li zemlje NATO-a imaju pravo da podsete Trampa da je savez defanzivne prirode i da nije bio uključen u planiranje sukoba, Bolat