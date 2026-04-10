Uživo: Rat u Ukrajini Zelenski: Ukrajina je trebalo da se pridruži NATO-u u zamenu za odustajanje od nuklearnog oružja

Rat u Ukrajini traje 1.507 dana. Ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je uskršnje primirje, saopštila je pres-služba Kremlja. U saopštenju se navodi da je odlukom Vrhovnog komandanta Oružanih snaga Rusije, u vezi sa približavanjem pravoslavnog praznika Uskrsa, proglašen prekid vatre od 16.00 sati po moskovskom vremenu (15.00 sati po srednjeevropskom vremenu) 11. aprila do kraja dana 12. aprila. Rusija je predala Ukrajini više od 1.000 tela poginulih