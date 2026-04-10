Izmenjeno radno vreme pošta u Zaječaru i Boru za praznike

Glas Zaječara pre 2 sata
Zbog uskršnjih praznika, pošte u Zaječaru i Boru radiće po izmenjenom rasporedu.

Glavna pošta u Zaječaru neće raditi na Veliki petak, 10. aprila. U subotu će biti otvorena od 8 do 13 časova, dok tokom nedelje i ponedeljka, 12. i 13. aprila, neće primati korisnike. Pošta u Boru, u Ulici Đorđa Vajferta, takođe neće raditi na Veliki petak. U subotu će raditi od 8 do 14 časova, dok će u nedelju i ponedeljak, na prvi i drugi dan Uskrsa, biti zatvorena.
Otvori na glas-zajecara.com

Ključne reči

BorZaječarPošta

Regioni, najnovije vesti »

