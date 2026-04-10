Danas je Veliki petak – najtužniji dan u hrišćanstvu

Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak, dan kada je Isus Hristos osuđen i razapet na Golgoti, žrtvujući se za sve ljude.

Danas mnogi ne jedu ništa ili samo hleb i vodu. Posti se i farbaju se uskršnja jaja. Na Veliki petak, najtužniji dan u hrišćanstvu, stradao je na krstu Isus iz Nazareta, Bog i čovek. U pravoslavnim hramovima, na večernjim bogosluženjima na ovaj dan obeležava se vreme smrti i skidanja sa krsta tela Gospodnjeg, kada se na posebno ukrašen sto ispred oltara, koji simbolično predstavlja Hristov grob, iznosi plaštanica. Tri puta se, uz zvuke klepala, obilazi oko crkve,