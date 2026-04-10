„Iza generala ostaje vojska“: Arena grmela za Duleta, suze, ruže i poruka koja para srce!

Potresne scene u Beogradu Teška tišina i emocije preplavile su Beogradsku arenu pred početak meča Partizana i Žalgirisa, gde je sve bilo posvećeno Dušku Vujoševiću, čoveku koji je obeležio jednu eru crno-belih.

Navijači su u velikom broju došli da odaju poslednju počast, a atmosfera je od prvog trenutka bila ispunjena tugom i ponosom. Na video-bimu je prikazan film o njegovoj karijeri, a tribine su reagovale suzama i dugim aplauzom. Ubrzo je usledila pesma “Da volim crno-bele”, koju je cela hala pevala uglas, dok su mnogi jedva zadržavali emocije. „Iza generala ostaje vojska…“ Ovako su se navijači Partizana oprostili od svog najtrofejnijeg trenera. Počivajte u miru, Dule.