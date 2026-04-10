„Iza generala ostaje vojska“: Arena grmela za Duleta, suze, ruže i poruka koja para srce!

Hot sport pre 44 minuta
Potresne scene u Beogradu Teška tišina i emocije preplavile su Beogradsku arenu pred početak meča Partizana i Žalgirisa, gde je sve bilo posvećeno Dušku Vujoševiću, čoveku koji je obeležio jednu eru crno-belih.

Navijači su u velikom broju došli da odaju poslednju počast, a atmosfera je od prvog trenutka bila ispunjena tugom i ponosom. Na video-bimu je prikazan film o njegovoj karijeri, a tribine su reagovale suzama i dugim aplauzom. Ubrzo je usledila pesma “Da volim crno-bele”, koju je cela hala pevala uglas, dok su mnogi jedva zadržavali emocije. „Iza generala ostaje vojska…“ Ovako su se navijači Partizana oprostili od svog najtrofejnijeg trenera. Počivajte u miru, Dule.
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Pre utakmice Partizana u Evroligi odata pošta Dušku Vujoševiću

Pre utakmice Partizana u Evroligi odata pošta Dušku Vujoševiću

Insajder pre 13 minuta
VIDEO Ovako se Partizan oprostio od Vujoševića, navijači plakali: Tuga kakva se ne pamti u Areni

VIDEO Ovako se Partizan oprostio od Vujoševića, navijači plakali: Tuga kakva se ne pamti u Areni

Nova pre 13 minuta
(Foto) Minut ćutanja i ruže na terenu: Arena u znaku Duška Vujoševića, navijači se u suzama oprostili od slavnog trenera

(Foto) Minut ćutanja i ruže na terenu: Arena u znaku Duška Vujoševića, navijači se u suzama oprostili od slavnog trenera

Newsmax Balkans pre 14 minuta
Partizan i navijači odali počast Dušku Vujoševiću, igrači nosili specijalne majice

Partizan i navijači odali počast Dušku Vujoševiću, igrači nosili specijalne majice

RTV pre 28 minuta
(Poluvreme) Partizan traži ritam: Žalgiris vodi u Areni koja je u znaku Duška Vujoševića!

(Poluvreme) Partizan traži ritam: Žalgiris vodi u Areni koja je u znaku Duška Vujoševića!

Hot sport pre 24 minuta
(VIDEO) Srce da stane: Ovako se Partizan oprostio od Vujoševića

(VIDEO) Srce da stane: Ovako se Partizan oprostio od Vujoševića

Sport klub pre 49 minuta
Hiljade ruža poletelo na teren zbog Duleta: Navijači Partizana na nesvakidašnji način odali počast slavnom treneru

Hiljade ruža poletelo na teren zbog Duleta: Navijači Partizana na nesvakidašnji način odali počast slavnom treneru

Kurir pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanBeogradska Arena

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Arena je plakala: Navijači Partizana se oprostili od Duška Vujoševića

(VIDEO) Arena je plakala: Navijači Partizana se oprostili od Duška Vujoševića

Danas pre 1 sat
Italija postavila privremenog selektora posle odlaska Gatuza

Italija postavila privremenog selektora posle odlaska Gatuza

Danas pre 2 sata
Alkaraz i Siner sigurnim pobedama obezbedili plasman u polufinale Monte Karla

Alkaraz i Siner sigurnim pobedama obezbedili plasman u polufinale Monte Karla

Danas pre 3 sata
Pre utakmice Partizana u Evroligi odata pošta Dušku Vujoševiću

Pre utakmice Partizana u Evroligi odata pošta Dušku Vujoševiću

Insajder pre 13 minuta
VIDEO Ovako se Partizan oprostio od Vujoševića, navijači plakali: Tuga kakva se ne pamti u Areni

VIDEO Ovako se Partizan oprostio od Vujoševića, navijači plakali: Tuga kakva se ne pamti u Areni

Nova pre 13 minuta