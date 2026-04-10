Jago nije bez kluba bio niti sat vremena: Evroligaš odmah potpisao Brazilca!
Hot sport pre 1 sat
Ovo je malo ko očekivao! Crvena zvezda i Jago dos Santos sporazumno su raskinuli ugovor, saopštio je beogradski klub. КК Црвена звезда Меридианбет и наш досадашњи плејмејкер Јаго Дос Сантос споразумно су у петак раскинули уговор. Клуб овом приликом жели пуно среће, здравља и успеха нашем Јагу у даљим изазовима који му следе у каријери. Јаго, хвала ти и срећно! #kkcz https://t.co/okBSQsp7wU — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) April 10, 2026 Brazilac