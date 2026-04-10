(Ne)očekivano oglašavanje: Radonjić se javno obratio Jagu nakon odlaska iz Zvezde!

Imao je poruku za Brazilca! Jago dos Santos napustio je Crvenu zvezdu u finišu sezone nakon sporazumnog raskida, a karijeru nastavlja u Italiji, gde će nositi dres Virtusa iz Bolonje, što znači da ostaje na evroligaškoj sceni.

Njegov odlazak nije prošao bez emocija – stigle su i poruke zahvalnosti iz redova crveno-belih, a među njima se izdvojio i gest Nemanje Radonjića, koji mu se javno obratio na društvenim mrežama. “Hvala na svemu, brate, svaki pravi navijač te voli”, poručio je Radonjić. Time se zatvara jedno poglavlje u karijeri brazilskog košarkaša u Beogradu, dok ga u Italiji čeka novi početak i nastavak borbe u Evroligi.