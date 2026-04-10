Stravična nesreća kod Novog Pazara: U sudaru auta i trotineta poginula devojčica (16)!

Na magistralnom putu Novi Pazar – Raška, kod Banjske petlje, danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali električni trotinet i putnički automobil marke „Volkswagen Golf“.

Prema najnovijim informacijama, jedna od dve maloletne devojčice koje su bile na trotinetu nije preživela – reč je o šesnaestogodišnjakinji koja je zadobila teške, po život opasne povrede. Druga devojčica je povređena i hitno prebačena u zdravstvenu ustanovu u Novom Pazaru, gde joj je ukazana pomoć. Za volanom automobila bila je žena sa novopazarskim registarskim oznakama, a tačne okolnosti ove tragedije biće poznate nakon završetka uviđaja koji je u toku.