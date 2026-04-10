BLOG UŽIVO: Izrael i Hezbolah razmenili udare tokom noći, dok Tramp kritikuje Iran zbog upravljanja Ormuskim prolazom

Dok Izrael i Hezbolah razmenjuju nove žestoke udare uprkos pokušajima deeskalacije, tenzije pred predstojeće mirovne pregovore u Pakistanu dodatno podgreva oštro upozorenje Donalda Trampa Iranu zbog kontrole nad Ormuskim prolazom, uz jasnu poruku Benjamina Netanjahua da u Libanu nema primirja.

Libanska Nacionalna novinska agencija (NNA) prenela je da su u toku novi oružani incidenti na jugu Libana, uključujući artiljerijsko granatiranje visoravni Al-Rajhan u regionu Džezina, kao i izraelske vazdušne napade na više lokacija. Prema navodima NNA, izraelski ratni avioni gađali su grad Al-Madžadel u okrugu Tir, dok su u ranim jutarnjim satima izvedena dva napada na grad Al-Sarafand u oblasti Al-Zahrani. Takođe je pogođeno područje Khirbet al-Duveir u