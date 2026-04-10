Učenici srednjih i osnovnih škola u centralnoj Srbiji od danas na prolećnom raspustu

Za učenike osnovnih i srednjih škola u centralnoj Srbiji danas počinje prolećni raspust koji traje do 14. aprila. Učenici osnovnih i srednjih škola u Vojvodini su na prolećnom raspustu od 3. aprila. Đaci u centralnoj Srbiji i Vojvodini se u školske klupe vraćaju posle uskršnjih praznika, u sredu 16. aprila.

Učenici škola u centralnoj Srbiji su na raspustu od devet dana bili u februaru, za Sretenje. Učenici u Srbiji neće ići u školu 1. maja kada je državni praznik. Za sve osnovne i srednje škole, osim vojvođanskih, kalendare rada utvrđuje Ministarstvo prosvete, dok pravilnike rada u školama u Vojvodini određuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje. Prema tim kalendarima, svi maturanti gimnazija školsku godinu završiće 22. maja, dok je poslednji školski dan za osmake