UN rasprava o Kosovu: različite poruke velikih sila o dijalogu i UNMIK-u

Ambasador Evropske unije u sedištu Ujedinjenih nacija Stavros Lambrinidis danas je na sednici Saveta bezbednosti UN izjavio da je napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine jedan od ključnih uslova za evropski put Srbije i Kosova i da podrazumeva punu implementaciju ranijih sporazuma.

Lambrinidis je rekao da EU ostaje posvećena evropskom prosperitetu Zapadnog Balkana. Dogovor između Beograda i Prištine o kosovskom zakonu o strancima predstavlja značajan korak napred, ocenio je Lambrinidis i dodao da EU pozdravlja napredak postignutog povodom problema nestalih lica, održavanjem prvog otvorenog sastanka Zajedničke komisije za nestala lica i dijalog. U tom kontekstu, EU poziva srpske vlasti da odgovore na zahtev Prištine za pravosudnu saradnju i