SRCE: Šešeljevi đaci nisu sposobni ni da obave regularnu akreditaciju, profesori i studenti tri departmana ucenjeni i kidnapovani

Resorni odbor za visoko obrazovanje i nauku Srbija centra (SRCE) najoštrije osuđuje neprimerenu i izuzetno štetnu odluku Vlade Republike Srbije da Filozofskom fakultetu u Nišu oduzme dozvolu za rad na tri departmana.

Saopštenje prenosimo u celosti: Na ovaj način je prekinuto 8 programa na osnovnom, master i doktorskom nivou studija sa važećom akreditacijom i svim potrebnim kapacitetima za odvijanje nastave. Ponižen je međunarodno rangirani univerzitet. Zastrašeni su studenti i ugroženo im je pravo da okončaju studije onako kako su ih započeli. Ministar Dejan Vuk Stanković je potpisom na ovom dokumentu nasrnuo na egzistenciju i profesionalnu karijeru nastavnika koji su ucenjeni