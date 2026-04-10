Crnogorski državljanin uhapšen u BiH: U kamionu prevozio 38 migranata, hteo da ih prokrijumčari u Hrvatsku

Vozač kamiona, za kojega je utvrđeno da je državljanin Crne Gore, uhapšen je na granici između BiH i Hrvatske i predat Tužilaštvu BiH uz kaznenu prijavu koja ga tereti za krijumčarenje ljudi.

Kamion je prevozio drvnu građu, a proverom tovarnog prostora policajci su među teretom pronašli čak 38 skrivenih osoba. Među njima je bilo 25 državljana Kine, 12 državljana Turske i jedan državljanin Iraka. Policija u Bosni i Hercegovini sprečila je pokušaj krijumčarenja veće grupe ilegalnih migranata u Hrvatsku nakon što ih je u blizini granice pronašla skrivene u jednom kamionu, potvrdili su u četvrtak iz MUP-a Republike Srpske. Kako su pojasnili, provodeći