Deo Ajfelovog tornja na aukciji! Za 150.000 evra možete biti vlasnik originalne konstrukcije (foto)

Deo originalnog stepeništa Ajfelovog tornja 21. maja će biti ponuđen na aukciji Artkurialovog odeljenja za Art Deco u Parizu, a očekuje se da će dostići cenu između 120.000 i 150.000 evra.

Deo broj 1 originalnog spiralnog stepeništa povezivao je drugi i treći sprat tornja kada je otvoren 1889. godine, napravljen je od čelika i zakovanog lima i sastoji se od 14 stepenika koji se oslanjaju na osnovu u obliku krsta i visine je 2,75 metara i prečnika 1,75 metara, prenosi Si-En-En. Stepenice su bile u upotrebi do 1983. godine, kada je znamenitost podvrgnuta velikom remontu, a delovi stepeništa su demontirani i zamenjeni liftovima. U oglasu na internet