Kijev će poštovati prekid vatre! Zelenski odgovorio na Putinovo primirje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je sa će Kijev poštovati uskršnji prekid vatre, nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin proglasio uskršnje primirje. "Ukrajina je više puta saopštila da je spremna za recipročne korake.

Predložili smo prekid vatre tokom uskršnjih praznika ove godine i delovaćemo u skladu s tim", naveo je Zelenski na Telegramu, a Telegraf prenosi pisanje Tanjuga. Istakao je da je ljudima potreban Uskrs bez pretnji i pravi pomak ka miru, preneo je Ukrinform. Prethodno je ruski predsednik Vladimir Putin proglasio uskršnje primirje, saopštila je pres-služba Kremlja u četvrtak. U saopštenju se navodi da je odlukom Vrhovnog komandanta Oružanih snaga Rusije, u vezi sa