Rute iz Vašingtona: Članstvo Ukrajine u NATO nije na dnevnom redu u bliskoj budućnosti

Kurir pre 1 sat  |  Beta
Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je u Vašingtonu da se u bliskoj budućnost ne razmatra mogućnost ulaska Ukrajine u Alijansu. "Ne mislim da se pitanje članstva Ukrajine u NATO može rešiti u kratkom roku", rekao je Rute u govoru u Institut Ronald Regan u Vašingtonu gde boravi u poseti od 8. do 12. aprila.

Rute je dodao da ne misli da će se to dogoditi u bliskoj budućnosti sa političkog stanovišta. Što se tiče Bliskog istoka, Rute je ranije tokom četvrtka obavestio neke države da američki predsednik Donald Tramp želi da u narednih nekoliko dana dobije konkretnu podršku za obezbeđivanje Ormuskog moreuza. Rute se u sredu sastao sa Trampom u Vašingtonu, usred tenzija unutar saveza zbog rata u Iranu. Kurir.rs/Beta
