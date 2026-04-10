Stigao prvi odgovor na Trampov ultimatum, neće mu se svideti! Iz moćne članice NATO poručuju - Ovo je savez defanzivne prirode…

On je to rekao povodom ultimatuma zemljama članicama NATO, koji je dao američki predsednik Donald Tramp, da pronađu rešenje za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza u roku od nekoliko dana. - Prisustvo NATO-a je prvenstveno odvraćajuća sila za održavanje mira i bezbednostina evropskom kontinentu, ali i globalno - rekao je Bolat.

Na pitanje da li zemlje NATO-a imaju pravo da podsete Trampa da je savez defanzivne prirode i da nije bio uključen u planiranje sukoba, Bolat je odgovorio potvrdno. Članice NATO-a odbacile su početne pozive SAD da podrže vojnu kampanju u Iranu, napominjući da nisu konsultovane pre napada. (Kurir.rs/Euronews)