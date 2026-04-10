Ukrajinski udar 1000 kilometara od linije fronta! Pogođene ključne naftne platforme Rusije: Svi se pitanju odakle je izveden napad (video)

Ukrajinske snage su u noći između četvrtka i petka napale dve ruske naftne platforme u Kaspijskom moru , koje se koriste za snabdevanje vojske gorivom.

Napadi su se dogodili skoro 1.000 kilometara od linije fronta. Prema rečima Serhija Bračuka, portparola Ukrajinske dobrovoljačke armije, pogođene su stacionarne platforme otporne na led LSP-1 i LSP-2. One se nalaze u naftnim poljima Jurija Korčagina i V. Grajfera u severnom delu Kaspijskog mora. S obzirom na udaljenost od linije fronta, korišćeno oružje je moralo da prođe kroz treće zemlje ili je lansirano iz neotkrivenih prekomorskih baza. Bračuk je rekao da su