Upaljene ratarske sveće na Veliki četvrtak u Manastiru Tronoša

Kurir pre 1 sat
Upaljene ratarske sveće na Veliki četvrtak u Manastiru Tronoša

Nastavljajući jedinstven običaj vernici Vukovog kraja u Manastiru Tronoša, kod Loznice, upalili su dve velike ratarske sveće na Veliki četvrtak.

One su u svečanoj litiji od česme Devet Jugovića, oko 16 časova, donete u manastirsku crkvu posvećenu Vavedenju Presvete Bogorodice gde će narednih godinu dana biti paljene na sve važnije crkvene praznike. Jednu sveću su početkom ove sedmice izlili meštani Zajače, Paskovca i Gornje Borine, a drugu vernici iz Tršića i Korenite kao što to čine decenijama. Ratarske sveće, teške po 50 kilograma i visoke oko metar i po, stavljene su u čirake ispred ikona Isusa Hrista i
