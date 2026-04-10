Gradonačelnik Srbice izdao nalog za današnje zatvaranje dve ambulante u srpskim selima, kaže - zatekli brojne nepravilnosti

Gradonačelnik Srbice Sami Ljuštaku saopštio je da je on izdao nalog za današnje zatvaranje dve ambulante u selima Banje i Suvo Grlo, za koje tvrdi da su funkcionisale ilegalno pod upravom "paralelnih srpskih struktura", kao i "van ustavnog i pravnog poretka Kosova".

Ambulante u selima Banje i Suvo Grlo danas su zatvorile kosovske inspekcije, dok je istovremeno sa ulaza u Osnovnu školu "Milun Jakšić" u selu Banje, prema navodima meštana, uklonjena i tabla na kojoj je pisalo "AP Kosovo i Metohija". U pitanju su objekti koji funkcionišu u sistemu Republike Srbije. Ljuštaku je u objavi na Fejsbuku naveo da su tokom kontrole tih zdravstvenih ustanova utvrđene "brojne nepravilnosti", preneo je Radio Kim. "Ono što smo zatekli je