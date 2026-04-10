Gužve na Batrovcima se smanjuju nakon otvaranja dodatnih terminala, čekanje oko sat vremena

Gužve na prelazu Batrovci–Bajakovo smanjene su nakon otvaranja dodatnih terminala, pa se sada na ulazak u Hrvatsku čeka oko sat vremena, za razliku od ranijih zadržavanja od tri do šest sati usled početka primene novog Entry-Exit sistema.

Počela je puna primena novog ENtry-Exit sistema za ulazak u Evropsku uniju i zemlje Šengena, što je stvorilo gužve na graničnim prelazima, a kako javlja reporter Nove, najduže kolone danas su bile na prelazima ka Hrvatskoj. Kako javlja novinar Nove, na kraju dana situacija je potpuno drugačija nego što je bila tokom čitavog dana jer se sada međuprostor između graničnog teminala Batrovci i Bajakovo ispraznio, te su sada zadržavanja na Hrvatskoj strani oko sat