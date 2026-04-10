"Konačno...": Kako je evroposlanica Joveva reagovala na vest da Srbiji preti gubitak EU sredstava

"Konačno" - tako je evroposlanica Irena Joveva reagovala nakon što je briselski portal Politiko objavio da Srbiji preti gubitak 1,5 milijardi evra sredstava Evropske unije.

Srbiji preti gubitak do 1,5 milijardi evra sredstava iz EU, dok Evropska komisija razmatra obustavu finansiranja zbog nazadovanja u oblasti demokratije i bliskih veza zemlje sa Rusijom, piše danas Politiko. "Pod Vučićem, Srbija je videla samo nasilje, korupciju i zarobljavanje države. Pokradeni izbori i zgaženi mediji doveli su Srbiju na ivicu. Srbi zaslužuju novi, demokratski put ka prosperitetu. Vreme je za promenu“, navela je Joveva na društvenoj mreži Iks