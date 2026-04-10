Evropski pokret u Srbiji: Svi zajedno protiv demokratskog nazadovanja, sunovrat se ubrzava

Evropski pokret u Srbiji ocenio je danas da su osnove demokratskog poretka, slobode izražavanja i vladavine prava ugrožene u Srbiji, da je ona na pogrešnom putu na kome se sunovrat ubrzava i pozvao sve društvene činioce u Srbiji da se zajednički suprotstave tom trendu.

Ta nevladina organizacija je, komentarišući poslednje vesti da Evropska komisija razmatra mogućnost zamrzavanja celokupnog paketa finansijske pomoći Srbiji u iznosu od 1,6 milijardi evra predviđenog Planom rasta za Zapadni Balkan i Reformskom agendom Srbije, navela da to nije iznenađenje, jer vlast u Srbiji sprovodi mere koje su u direktnoj suprotnosti sa zahtevima studenata i građana iznesenim na prošlogodišnjim protestima, kao i uslovima iz pristupnih pregovora