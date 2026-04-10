Politiko: EU zabrinuta zbog demokrtije u Srbiji, EK razmatra da joj smanji pomoć

Srbija se suošava sa mogućnošću gubitka do 1,5 milijardi evra finansijskih sredstava EU dok Evropska komisija razmatra da ih ukine zbog demokratskog nazadovanja i bliskih veza zemlje sa Rusijom, piše danas briselski portal Politiko (Politico).

Politiko dodaje da Srbija nije članica EU ali pošto je počela pregovore o pridruživanju 2014. godine, ima prava na sredstva i grantove da joj pomogne u sprovođenju pravnih reformi. Proširenje EU pod dodatnim pritiskom Portal ukazuje da bi odluka o suspendovanju isplata dalje iskomplikovala proces proširenja sa zemljama kao što su Ukrajina i Crna Gora koje jure da se pridruže dok uticajne zemlje kao što je Francuska pozivaju na obazrivost. „Sve više smo zabrinuti