(Foto) Kolona na granici sa Hrvatskom duža od dva kilometra: Na snazi puna primena EES pravila za putnike van EU

Puna primena, to jest 24-časovni režim EES sistema (Entry/Exit System) počeo je 10. aprila, što podrazumeva da ćemo morati svaki put da se registrujemo kroz taj sistem, zbog pravila boravka u EU najviše 90 dana u periodu od 180 dana.

Kako javlja reporterka televizije Newsmax Balkans, na graničnom prelazu Batrovci-Bajakovo ka Hrvatskoj čeka se duže od dva sata i kolona vozila duža od dva kilometara, a gužve su se stvorile zbog vaskršnjih praznika i početka pune primene EES pravila. Kako putnici kažu, čekaju između sat i po i dva i po sata na samom graničnom prelazu, a smatraju da je glavni uzrok čekanja - primena EES u punom kapacitetu. Ljudi sa decom i ljubimcima mahom su napustili automobile,