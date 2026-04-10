Tramp: Za oko 24 sata znaćemo da li su pregovori sa Iranom uspešni

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će se za 24 sata znati da li će pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji se za vikend održavaju u Pakistanu, biti uspešni.

Tramp je za Njujork post rekao da se američki ratni brodovi ponovo pune "najboljom municijom", kako bi nastavili napade na Iran, ako mirovni pregovori u Pakistanu propadnu. "Saznaćemo za oko 24 sata. Uskoro ćemo saznati", rekao je Tramp u telefonskom intervjuu, odgovarajući na pitanje da li smatra da će razgovori biti uspešni. On je naveo da se sprema da vojska ponovo otvori Moreuz, ako Iran ne bude poštovao primirje. "U toku je resetovanje. Ali mi punimo brodove.