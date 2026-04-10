Dodatno smanjene akcize na benzin i dizel do 24. aprila

U Srbiji su od danas dodatno smanjene akcize koje država zaračunava na bezolovni benzin i dizel, što je predviđeno izmenom Uredbe o ograničenju visine cena naftnih derivata, koju je usvojila Vlada.

Od danas, zaključno sa 24. aprilom, na bezolovni benzin plaćaće se akciza od 54 dinara po litru, a na dizel 55,53 dinara po litru, što je predviđeno Uredbom koji je Vlada Srbije usvojila juče, preneo je N1. Vlada Srbije je istovremeno ukinula Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte kojom su akcize na gorivo prvobitno smanjene na 57,6 dinara za bezolovni benzin i 59,23 dinara za gasna ulja (dizel), dok je akciza na olovni benzin ovom odlukom