Energetska kriza u svetu se produbljuje: Naplata kroz Ormuz mogla bi da podstakne i druge da „postave rampu“

Predsednik Donald Tramp objavio je u utorak pauzu u borbama sa Iranom, rekavši da je dogovor uslovljen time da Iran dozvoli brodovima prolazak kroz moreuz Ormuz.

Međutim prekid vatre je već pod pritiskom, a ostaje nejasno kada će se tržište nafte stabilizovati jer je Teheran ponovo zaustavio pomorski saobraćaj nakon izraelskog napada na Hezbolah u Libanu. Moreuz Ormuz je od presudne važnosti za globalno tržište jer kroz njega prolazi oko 20 odsto svetske nafte. Svaki poremećaj ima direktan uticaj na cene energenata širom sveta. Analitičari upozoravaju da čak i u slučaju stabilizacije, povratak u normalu neće biti brz.