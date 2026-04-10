Detalji tragedije kod Novog Pazara: Pokušale na električnom trotinetu da se uključe na magistralu, od siline udarca jedna devojčica ostala na kolovozu, dok je druga odbačena pored puta

Teška saobraćajna nesreća koja se dogodila na magistralnom putu, u blizini Banjske petlje kod Novog Pazara, odnela je jedan mladi život i potresla celu zajednicu. U nesreći su učestvovale dve maloletne devojčice koje su se nalazile na električnom trotinetu, Dž.N. (15) i M.R. (16), kao i putničko vozilo marke "golf" kojim je upravljala S.M. (24), kojoj je u međuvremenu određeno zadržavanje.

Prema saznanjima sa terena, do tragedije je došlo kada su devojčice pokušale da se uključe na glavnu magistralu i nastave kretanje u pravcu Novog Pazara. U tom trenutku, kako se navodi, prvo ih je uočio vozač teretnog vozila - kombija koji se kretao iz pravca Novog Pazara ka Raški. On je, prema rečima očevidaca, naglo zakočio i gotovo se zaustavio kako bi ih propustio. Međutim, upravo u tom trenutku devojčice su stupile na kolovoz, a iza kombija se nalazilo