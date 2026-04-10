Evroliga na Nova.rs: Jedna odlična i jedna loša vest za Zvezdu

Završilo se i 37. kolo Evrolige, a Crvena zvezda je saznala jednu odličnu i jednu lošu vest pred poslednje kolo u elitnom takmičenju.

Košarkaši Monaka pobedili su na svom terenu Barselonu 93:86 (18:26, 28:18, 26:23, 21:19) i tako su zakomplikovali situaciju Crvenoj zvezdi. Ipak, poraz Dubaija od Efesa (69:85), doneo je Zvezdi šansu da obezbedi plej-in pobedom protiv Asvela (93:106). Košarkaši Partizana izgubili su na svom terenu u Beogradu od Žalgirisa 74:83. U istom terminu igrali su Virtus i Baskonija, a slavili su gosti sa 82:72. Detalje sa svih utakmica pratite u nastavku teksta.