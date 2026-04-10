Oglasio se Dragan Džajić, poslao poruku Kataiju nakon istorijskog uspeha

Dragan Džajić, treća Zvezdina zvezda i do četvrtka drugi najbolji strelac u istoriji crveno-belih, imao je poruku za Aleksandra Kataija nakon što ga je pretekao po broju datih golova u dresu tima sa Marakane.

"Želim od srca da čestitam Aleksandru Kataiju na velikom uspehu koji je ostvario. Postati drugi najbolji strelac u istoriji Crvene zvezde je izuzetno dostignuće i rezultat koji zaslužuje veliko poštovanje", poručio je Džajić. "Katai je ponos Crvene zvezde i drago mi je što je upravo on uspeo da dođe do tog nivoa, jer se radi o igraču koji svojim umećem i odnosom prema dresu zaslužuje sve pohvale. Želim mu pre svega zdravlje, još mnogo golova, uspeha i lepih