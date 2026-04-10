Potresne slike sa mesta tragedije kod Novog Pazara: Privedena S. M. koja je automobilom udarila devojčice i jednu usmrtila

Teška saobraćajna nezgoda koja se dogodila na magistralnom putu kod Novog Pazara, u blizini banjske petlje, završila se tragično. Petnaestogodišnja devojčica M.R. učenica prvog razreda srednje škole, preminula je od posledica zadobijenih povreda, uprkos velikoj borbi lekara. Prema dostupnim informacijama, u nesreći su učestvovali električni trotinet i automobil, kojim je upravljala S.M. (24).

Na trotinetu su se nalazile dve maloletne devojčice – Dž.N. (15) i M.R. (15). Kako se nezvanično saznaje, nastradala M.R. bila je suvozač i nije upravljala trotinetom. Nakon sudara zadobila je izuzetno teške povrede, a uprkos naporima medicinskog osoblja, podlegla je povredama. Druga devojčica, Dž.N. koja je upravljala trotinetom, zadobila je povrede i nalazi se na lečenju. Nesreća se dogodila na frekventnoj dionici magistralnog puta, a prizori sa mesta događaja