Predao se nasilnik iz Kosjerića koji je pretukao aktivistu u kabinetu predsednika opštine, određen mu prtivor

SNS batinaš iz Kosjerića Slobodan Đukić predao se policiji u Kosjeriću i sproveden je u istražni zatvor u Požegi, gde je izveden pred istražnog sudiju koji mu je odredio prtivor od 30 dana, piše OzonPress.

Đukić je prošlog četvrtka u kabinetu predsednika opštine Žarka Đokića pretukao Zorana Jovanovića koji je došao u kabinet da bi pitao kada će mu biti urađena ulica sa koje je skinut asfalt pred lokalne izbore prošle godine, podseća OzonPress. Nakon napada, Đukić se dao u bekstvo a policija navodno nije mogla da ga pronađe. Zbog toga su se građani Kosjerića danima okupljali ispred opštine, zbog čega su specijalne policijske snage danima opsedale Kosjerić. „Znajući da