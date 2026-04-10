Radno vreme za praznike: Pogledajte detaljan spisak za trgovine, pošte, parking i pijace

Svi trgovinski lanci imaće izmenjeno radno vreme za predstojeći praznik. U petak će radno vreme biti skraćeno, a na Uskrs će vrata za potrošače u trgovinama uglavnom biti zatvorena - neke će, ipak, i taj dan raditi. Parking će u zoniranim delovima gradova biti besplatan 10, 11, 12. i 13. aprila.

Ovo je detaljan spisak za trgovine, pošte, parking i pijace. Radno vreme Lidl prodavnica je izmenjeno tokom predstojećeg praznika, preosi N1. 10.04. Lidl prodavnice radiće skraćeno do 18 časova; 11.04. - Redovno radno vreme; 12.04. - Neradan dan; 13.04. - Redovan radni dan. Tokom prazničnih dana, radno vreme prodavnica Idea, Roda i Merkator biće izmenjeno. U petak 10. aprila prodavnice će raditi skraćeno do 18 časova, subotom će raditi po redovnom radnom vremenu, a