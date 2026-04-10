NA GRADINI BEZ GUŽVE: Počela puna primena EES sistema na granicama

Od ponoći je počela puna primena EES sistema evidentiranja putnika na granicama Evropske unije, a na graničnom prelazu Gradina za sada nema većih zadržavanja – putnici na prelazak čekaju od 10 do 15 minuta.

Od danas, 10. aprila, na snazi je potpuna, 24-časovna primena EES sistema (Entry/Exit System), koji podrazumeva novi način evidentiranja ulaska i izlaska državljana zemalja koje nisu članice Evropske unije. Za putnike iz Srbije to znači da se prilikom prelaska granice, pored uobičajenih kontrola, sada obavezno vrši fotografisanje, kao i uzimanje otisaka prstiju. Novi sistem zamenjuje dosadašnje pečatiranje pasoša, a softver automatski obračunava dozvoljeni boravak