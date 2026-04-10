Ultimatum Vašingtona: Tramp dao rok od 24 sata za ishod pregovora sa Iranom
Politika pre 41 minuta
Američki ratni brodovi se ponovo pune „najboljom municijom“
Predsednik SAD Donald Tramp danas je izjavio da ćemo za 24 sata znati da li su pregovori između Sjedinjenih Država i Irana, koji se ovog vikenda održavaju u Pakistanu, uspešni. Tramp je za Njujork post rekao da se američki ratni brodovi ponovo pune „najboljom municijom“ kako bi se nastavili napadi na Iran ako mirovni pregovori u Pakistanu propadnu. „Saznaćemo za oko 24 sata. Uskoro ćemo saznati“, rekao je Tramp u telefonskom intervjuu, odgovarajući na pitanje da li