Zelenski: Ukrajina će poštovati uskršnje primirje

Ljudima je potreban Uskrs bez pretnji i pravi pomak ka miru

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je sa će Kijev poštovati uskršnji prekid vatre, nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin proglasio uskršnje primirje. "Ukrajina je više puta saopštila da je spremna za recipročne korake. Predložili smo prekid vatre tokom uskršnjih praznika ove godine i delovaćemo u skladu s tim", naveo je Zelenski na Telegramu. Istakao je da je ljudima potreban Uskrs bez pretnji i pravi pomak ka miru, preneo je Ukrinform. Prethodno