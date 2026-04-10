SPC danas obeležava Veliki petak - Hristovo stradanje, najtužniji dan za hrišćane

Srpska pravoslavna crkva obeležava danas Veliki petak - Hristovo stradanje, najtužniji dan za hrišćane, kada je Isus osuđen i razapet na Golgoti žrtvujući se za sve ljude i spasenje sveta.

U svim pravoslavnim hramovima popodne se iznosi Plaštanica, koja simbolizuje platno u koje je Isus umotan nakon skidanja sa krsta i na njoj je prikazano Hristovo polaganje u grob. Na Veliki petak nema liturgije već se služe Carski časovi kada se čitaju delovi iz jevanđelja o Isusovom stradanju. U Hramu Svetog Save u Beogradu Carski časovi počeće od 7.30 sati, a večernje sa iznošenjem Plaštanice od 18.00 časova. Pravoslavni vernici na Veliki petak strogo poste