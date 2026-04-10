Politiko: Evopska komisija razmatra da smanji pomoć Srbiji zbog stanja demokratije

Srbija se suočava sa mogućnošću gubitka do 1,5 milijardi evra finansijskih sredstava EU dok Evropska komisija razmatra da ih ukine zbog demokratskog nazadovanja i bliskih veza zemlje sa Rusijom.

Kako piše Politiko, Srbija nije članica EU, ali pošto je počela pregovore o pridruživanju 2014. godine, ima prava na sredstva i grantove da joj pomogne u sprovođenju pravnih reformi. Portal ukazuje da bi odluka o suspendovanju isplata dalje iskomplikovala proces proširenja sa zemljama kao što su Ukrajina i Crna Gora koje jure da se pridruže dok uticajne zemlje kao što je Francuska pozivaju na obazrivost. "Sve više smo zabrinuti oko toga šta se dešava u Srbiji. Od