Ponovo umanjene akcize za gorivo, ali ništa od Vučićeve najave

Državne akcize na bezolovni benzin i dizel dodatno su smanjene od 10. aprila.

Smanjenje je predviđeno izmenom Uredbe o ograničenju visine cena naftnih derivata, koju je Vlada Srbije usvojila na sednici u četvrtak, 9. aprila, prenosi N1. Akciza za bezolovni benzin je 54 dinara po litru, dok je za istu količinu dizela 55,53 dinara. U odnosu na prethodno stanje, akcize su spuštene za više od tri dinara po litru. Ove akcize traju do 24. aprila. Pun iznos akciza, predviđen Zakonom o akcizama iznosi 72 dinara za bezolovni benzin, a na dizel 74,04