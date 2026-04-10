Batler i Nvora obezbedili Zvezdi plej-in pobedom nad Asvelom - poslednje kolo sve rešava

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima Asvel rezultatom 106:93 (26:26, 29:17, 19:28, 32:22) u okviru 37. kola Evrolige. Ovim trijumfom crveno-beli su se plasirali makar u plej-in, a od rezultata u poslednjoj rundi zavisiće da li mogu i nešto više.

Preživela je Zvezda meč u Vilerbanu, jer je od gotovog umalo napravila veresiju. Mogla je da prospe sve ono dobro što je uradila u prvom poluvremenu, ali ju je Džered Batler sve vreme nosio na svojim leđima i na kraju uz Džordana Nvoru bio najzaslužniji za pobedu. Sjajno prvo poluvreme Zvezde i plus 12 na odmoru, a onda veliki pad u trećoj deonici mogao je da bude bolan, ali zadnjih deset minuta presudio je kvalitet Zvezde i liderstvo Nvore i Batlera, uz značajne