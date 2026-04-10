Iranska delegacija stigla u Islamabad; IDF: U ratnom smo stanju, nema mira sa Hezbolahom

Iranska delegacija stigla je u Islamabad gde će se održati pregovori sa delegacijom SAD. Poručuju da su pregovori uslovljeni primirjem u Libanu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da nema primirja u Libanu, kao i da će nastaviti sa napadima na Hezbolah, samo nekoliko sati pošto je najavio da će njegova vlada započeti direktne razgovore sa libanskim vlastima. I IDF je potvrdio da je "u ratnom stanju".

22:27 Ambasadori Libana i Izraela u SAD se sastaju u utorak u Vašingtonu Predsedništvo Libana saopštilo je da su ambasadori Libana i Izraela u Vašingtonu uspostavili kontakt telefonskim pozivom uz učešće američkog ambasadora u Libanu, javlja Rojters. U saopštenju se navodi da je deo diplomatskih napora usmeren na obezbeđivanju primirja i pokretanju pregovora, dodajući da su se dve strane saglasile da održe prvi sastanak u utorak u Stejt departmentu u Vašingtonu uz