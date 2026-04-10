Jago i Zvezda sporazumno raskinuli saradnju

KK Crvena zvezda i dosadašnji plejmejker Jago Dos Santos sporazumno su u petak raskinuli ugovor.

Obostranim dogovorom, KK Crvena zvezda nema više nikakvih finansijskih obaveza prema brazilskom beku koji je imao ugovor sa klubom do kraja takmičarske sezone 2026-2027. Sa druge strane, Jago Dos Santos je potpuno slobodan u izboru nove sredine. Jago Dos Santos je u Crvenu zvezdu stigao tokom leta 2023. godine iz nemačkog Ulma. Sa klubom u kome je ostavio značajan trag, osvojio je ABA ligu 2024. godine i bio najkorisniji igrač finalne serije plej-ofa. U crveno