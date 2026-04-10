Netanjahu: Nema mira u Libanu, nastavljamo sa napadima na Hezbolah; Tramp: Iran loše upravlja Ormuskim moreuzom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da nema primirja u Libanu, kao i da će nastaviti sa napadima na Hezbolah. Američki predsednik Donald Tramp nije zadovoljan načinom na koji Iran upravlja Ormuskim moreuzom i ističe da se "nisu tako dogovorili" sa Teheranom. U poruci vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija navodi se da će Islamska Republika upravljanje tesnacem "uvesti u novu fazu". Saobraćaj kroz moreuz je i dalje ograničen, tvrdi ADNOK.

07:50 Revolucionarna garda negira raketne udare i napade dronovima tokom primirja Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) odbacio je tvrdnje da je tokom primirja izveo raketne udare ili napade bespilotnim letelicama na zemlje u regionu, navodeći da su takvi medijski izveštaji deo "američke i cionističke zavere". U saopštenju IRGC-a navedeno je da su pojedine agencije izvestile o navodnim napadima Irana na postrojenja u više država duž južnog oboda Persijskog