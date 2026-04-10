Pogođene ruske platforme u Kaspijskom moru; Budanov otkriva da li je Kijev blizu sporazuma s Putinom

Rat u Ukrajini – 1.506 dan. Šef kabineta predsednika Ukrajine i glavni pregovarač Kirilo Budanov kaže da veruje da i Rusija želi da okonča rat i da se pregovori "kreću ka sporazumu". Kremlj je potvrdio da specijalni predstavnik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev pregovara s administracijom SAD, ali ne o sukobu u Ukrajini.

Ukrajinske snage pogodile dve platforme u Kaspijskom moru Odbrambene snage su pogodile dve platforme za bušenje na šelfu Kaspijskog mora, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Prema preliminarnim informacijama, pogođena je stacionarna platforma otporna na led (LSP-2) na platformi za bušenje na polju V. Grajfer (ranije Rakušečno) i stacionarna platforma otporna na led (LSP-1) na platformi za bušenje na polju "Jurija Korčagina". Platforme za bušenje nalaze